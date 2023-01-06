Комблаг анонсировал изменение дизайна остановочных павильонов для лучшей защиты от непогоды

В 2023 году в Петербурге планируется установка 868 новых остановочных павильонов, рассказали в городском комитете по благоустройству. При этом с середины года Смольный намерен изменить облик остановок, чтобы те лучше защищали горожан от непогоды.

Начиная с 2017 года в Петербурге отказались от установки павильонов со стенками из перфорированных железных панелей в связи с жалобами пассажиров на то, что они не защищают от ветра. Сейчас такие сооружения постепенно заменяют на остановки со стенками из стекла. При этом и существующая конструкция "нередко подвергается критике", отметили в комблаге.

В минувшем декабре комитет провел межведомственное совещание, по результатам которого Союз архитекторов и комитет по градостроительству и архитектуре получили поручение доработать существующий дизайн с тем, чтобы новые павильоны лучше защищали от осадков и ветра.

"Для некоторых районов, возможно, будет найдет вариант остановок закрытого типа — к сожалению, в центральных районах такие ставить запрещено", — предположили чиновники.

Также комблаг намерен устанавливать павильоны с более широкими, чем сейчас, боковыми стеклами, если будет иметься техническая возможность для этого. Всего в Петербурге насчитывается около 3,7 тысячи остановок.

Фото: gov.spb.ru