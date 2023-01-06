Смольный направит 176 миллионов рублей на поддержку занятости в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга об одобрении соглашений с Федеральной службой по труду и занятости, сообщила пресс-служба градоначальника 6 января. Речь идет о выделении средств на поддержку труда в 2023 году.

Соглашения предполагают, что в течение года из федерального и регионального бюджетов на дополнительные мероприятия по поддержке рынка труда будет выделено 176,8 миллиона рублей. Деньги предназначаются работодателям и их сотрудникам, а также гражданам в поиске работы или подработки.

"Средства будут направлены на компенсацию расходов работодателей на организацию оплачиваемых общественных работ и создание временных рабочих мест, в том числе для горожан, которые оказались в простое или под риском увольнения", — рассказали в Смольном.

Также предусматривается бесплатное переобучение работников промышленных предприятий при возникновении сложностей.

В Смольном указали, что подобные меры были приняты весной 2022 года. В результате поддержку получили около 250 работодателей, благодаря чему была оказана помощь восьми тысячам сотрудников.