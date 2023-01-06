Полиция составила на жителя Казани три протокола о дискредитации армии за три дня

В Казани сотрудники полиции задержали местного активиста Александра Фомичева из-за пикетов с пацифистскими лозунгами, сообщил 6 января проект "Сетевые свободы", чьи адвокаты защищают интересы гражданина.

В первый раз Фомичев был задержан 3 января за выход плакатом на местную площадь Свободы. Силовики составили на него протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В следующий раз Фомичев устроил акцию 5 января, встав с новым плакатом у стен Казанского кремля. На следующий день его задержали и доставили в отделение полиции. "На этот раз сотрудники ЦПЭ составили сразу два протокола — один за пикет, а второй за комментарий в VK", — рассказали "Сетевые свободы".

Как сообщили правозащитники со ссылкой на жену задержанного, силовики явились рано утром в квартиру его 83-летней бабушки, инвалида первой группы, и напугали ее расспросами о внуке.

После составления протоколов Фомичева и супругу не выпустили из отделения полиции, утверждают "Сетевые свободы". По информации правозащитников, на задержанных принялись оформлять протоколы о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) с тем, чтобы затем доставить обоих в суд.