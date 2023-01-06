Школа олимпийского резерва в Пушкине получила новое здание

Новое здание спортивной школы олимпийского резерва было открыто в Пушкине, рассказала пресс-служба губернатора 6 января. В торжественной церемонии приняли участие Александр Беглов и олимпийские чемпионки Лилия Ахаимова и Алия Мустафина.

Выступая с речью на церемонии открытия, Беглов напомнил о том, что спортшкола существует с 1947 года. Здание на Ленинградской улице, в котором она расположена, было построено в 1972 году.

"В 2021 году правительством Санкт-Петербурга было принято решение построить новую школу — большую и современную. Я благодарен строителям, которые за полтора года построили этот Дворец спорта", — приводит слова градоначальника пресс-служба.

Сама школа располагает залами для художественной и спортивной гимнастики, хореографии, мини-футбола и другими. Все они оснащены современным оборудованием.

В спортшколе смогут тренироваться не только юные спортсмены, но и жители Петербурга. Ожидается, что она станет городским Центром подготовки к сдаче норм комплекса ГТО.

Фото: gov.spb.ru