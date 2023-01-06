Глава комитета Госдумы рассказал о планах увеличить стипендии до размера МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил в беседе с РИА "Новости" о планах доработать и внести на рассмотрение парламента в 2023 году законопроект об установлении студенческой стипендии не ниже уровня МРОТ.

По словам Нилова, в наступившем году "инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год".

Парламентарий выразил мнение, что стипендии должны стимулировать студентов к обучению "своим размером", и раскритиковал их существующую величину.

"Это не стипендии, они что есть, что их нет", — заявил депутат. По его мнению, размер выплат студентам должен быть не ниже региональных МРОТ или прожиточного минимума, при этом отталкиваться нужно от большей цифры. "Какая сумма выше, то и должно быть", — объяснил он.

Фото: pixabay