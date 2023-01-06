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Новости 6 января, 23:18

Беглов вспомнил о блокадном Ленинграде и СВО в рождественском поздравлении

фото ЗакС политика Беглов вспомнил о блокадном Ленинграде и СВО в рождественском поздравлении

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Рождеством. Он заявил, что нет ничего более сильного и вечного, чем вера, переданная от предков.

В своем поздравлении глава города вспомнил про блокадный Ленинграда и высказался о специальной военной операции.

"Праздник Рождества был с людьми всегда – и в годы благополучия и процветания, и в годы испытаний. Рождественские богослужения совершались даже в храмах блокадного Ленинграда. Сегодня сердца сограждан – с воинами – сыновьями, отцами, мужьями и братьями, защищающими нас и Отечество, защищающими людей, которые не мыслят себя без России, защищающими наши традиции и ценности", - заявил Беглов.

Петербуржцам губернатор пожелал крепкого здоровья, душевного тепла, мира, единства и согласия.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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