Иномарка рухнула на лёд Фонтанки вместе с ограждением набережной

Минувшей рождественской ночью на набережной реки Фонтанки произошло серьёзное ДТП. Фотографиями и видеозаписями с места событий поделились очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В районе 4 утра водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на лёд реки в районе Обуховского сквера. Упавший автомобиль "прихватил" с собой часть чугунной ограды набережной. Несмотря на тяжесть, ледяной покров реки выдержал иномарку.

За рулём машины находился молодой человек. Сообщается, что он выжил.

Автомобиль со льда помогали поднимать спасатели при помощи крана. Причина ДТП выясняется.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Telegram