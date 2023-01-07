В Петербурге на улице Декабристов открыли памятник Александру Блоку

В Северной столице прошла церемония открытия памятника поэту Александру Блоку: монумент установлен на улице Декабристов, 57, информирует пресс-служба городского Заксобрания.

Адрес выбран не случайно: в указанном доме литератор жил на протяжении девяти лет с 1912 по 1921 год. Там им были написаны такие поэмы, как "Двенадцать", "Соловьиный сад", пьеса "Роза и Крест", а также циклы стихотворений "Кармен" и "Ямбы".

"Блок неотделим от Петербурга. Потому особый смысл обретает исполнение памятника. Скульптор и архитектор решили не делать фигуру статичной — она наклонена вперед и кажется, что движется. На мой взгляд, отличное решение", – прокомментировал открытие монумента спикер ЗакСа Александр Бельский.

Чиновники, принимавшие участие в церемонии, возложили к памятнику цветы, а также осмотрели экспозицию в Музее-квартире Блока.