ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:03

Ладожское озеро спасло Петербург от крепких морозов

фото ЗакС политика Ладожское озеро спасло Петербург от крепких морозов

В грядущее воскресенье, 8 января, Петербург охватит по-настоящему крепкий мороз: день станет самым холодным с начала нового 2023-го года.

Погоду в городе определяет направление ветров. Сейчас ветер, дующий с Ладоги, предохраняет Северную столицу от сильных холодов, которые в Ленобласти местами достигли отметки -29 градусов.

"Можно сказать, что Санкт-Петербургу снова повезло. Так уже было в декабре, когда ждём сильный мороз, а температура воздуха замирает на отметке в -7…-9 градусов", — поделился у себя в Telegram-канале глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Ситуация, впрочем, изменится уже в ближайшее время, и морозы распространятся не только по 47 региону, но и придут в Петербург.

"Как и обещали, 8 января должно стать самым морозным", — заключил Колесов.

Холода пришли в город на Неве в канун Сочельника. Утром 7 января в Северной столицы вводили жёлтый уровень погодной опасности. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама