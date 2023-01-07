Ладожское озеро спасло Петербург от крепких морозов

В грядущее воскресенье, 8 января, Петербург охватит по-настоящему крепкий мороз: день станет самым холодным с начала нового 2023-го года.

Погоду в городе определяет направление ветров. Сейчас ветер, дующий с Ладоги, предохраняет Северную столицу от сильных холодов, которые в Ленобласти местами достигли отметки -29 градусов.

"Можно сказать, что Санкт-Петербургу снова повезло. Так уже было в декабре, когда ждём сильный мороз, а температура воздуха замирает на отметке в -7…-9 градусов", — поделился у себя в Telegram-канале глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Ситуация, впрочем, изменится уже в ближайшее время, и морозы распространятся не только по 47 региону, но и придут в Петербург.

"Как и обещали, 8 января должно стать самым морозным", — заключил Колесов.

Холода пришли в город на Неве в канун Сочельника. Утром 7 января в Северной столицы вводили жёлтый уровень погодной опасности.