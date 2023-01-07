Роспотребнадзор не нашёл "кракена" в России

В главном санитарном ведомстве России известили, что в страну пока не проник новый подвид "омикрон"-штамма коронавируса "кракен", информирует пресс-служба Роспотребнадзора 7 января.

Пока что в РФ "властвует" COVID-штамм "омикрон", однако вводить какие-либо серьёзные ограничительные меры ввиду его распространения на данный момент не требуется.

Новый подвид "омикрон"-штамма XBB.1.5 назвали в честь морского чудища Кракена. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляли, что ожидают роста количества заражений этой COVID-мутацией по всему миру.

Пока что "кракена" обнаружили в 28 странах, преимущественно он распространён в США и Европе.