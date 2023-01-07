Матвиенко поздравила детей из семей проживающих на Северо-Западе бойцов СВО

По инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко для детей военных из СЗФО, задействованных в зоне военной спецоперации (СВО), в Таврическом дворце провели рождественский праздник. Фотографии с места мероприятия приводит пресс-служба Совфеда в своём Telegram-канале.

На праздник пригласили детей военнослужащих, проживающих в Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Ребятам продемонстрировали рождественские традиции по случаю Сочельника, также они смогли посетить мастер-классы и поиграть в интерактивные игры. В завершении праздника дети посмотрели спектакль "Синяя птица" и получили небольшие подарки.