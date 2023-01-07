Оторвавшийся прицеп фуры второй день подряд сковывал движение по Ладожскому мосту

На Ладожском мосту через Неву в Кировском районе Ленобласти второй день подряд образовывались дорожные заторы из-за лежащего на одной из полос движения прицепа от фуры, передаёт 47news.

Авария с участием грузового автомобиля произошла днём 6 января. Ещё час назад, в районе половины пятого вечера, мост "багровел" ввиду низкой скорости движения.

Автомобилисты, проезжавшие по переправе, сообщали, что вынуждены были провести в пробке в сторону Петербурга 40 минут. На месте оторванного прицепа расставлены ограждения, дежурят дорожные службы.

Отметим, что на момент написания заметки сервис "Яндекс.Пробки" показывал, что движение по Ладожскому мосту не затруднено, дорога окрашена в зелёный.