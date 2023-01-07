Умер бард Александр Харчиков

На 74-м году жизни скончался петербургский автор-исполнитель просоветских и национал-патриотических песен Александр Харчиков, сообщили в КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что покойный до конца жизни был верен СССР и боролся за социальную справедливость.

Харчиков начал записывать песни в 1990-х годах. За свою творческую карьеру выпустил более 40 альбомов. Большинство из них были полностью посвящены политике. Композиции "Настоящий коммунист" и "Сталин, вставай" часто играли на коммунистических митингах и демонстрациях по всей России в 2000-е и 2010-е годы.

В своих песнях исполнитель ругал сначала Бориса Ельцина, потом Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В некоторых композициях оскорбительно отзывался о евреях. Более 10 песен певца включили в реестр экстремистских материалов.

В июле 2007 года Харчиков возглавил "Союзное движение 17 марта за возрождение СССР".