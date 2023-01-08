Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля Николо-Богоявленского морского собора Богдана Сойко

Петербургский градоначальник Александр Беглов высказался по случаю кончины настоятеля Николо-Богоявленского морского собора протоиерея Богдана Сойко. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного.

Сойко скончался от сердечного приступа после утренней рождественской проповеди 7 января. Священнослужителю было 85 лет.

Беглов напомнил, что в течение последних 35 лет Сойко являлся настоятелем Николо-Богоявленского морского собора. К исполнению своих религиозных обязанностей, отметил губернатор, он относился "ревностно", его "любили и уважали".

"Пусть добрые дела отца Богдана станут примером для новых поколений священнослужителей, для всех нас", - подытожил Беглов.

Богдан Сойко родился в 1938 году. Свой религиозный путь начал в 1960 году, окончив Ставропольскую духовную семинарию. Уже в 1964-м завершил учёбу в Ленинградской духовной академии, тогда же получил сан диакона. Кандидат богословских наук, профессор, в период с 1969 по 2012 год вёл занятия в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии и Академии. Имеет различные ордена и другие госнаграды.