Главный синоптик Петербурга поведал о грядущем потеплении

Крепкие морозы отступят от Северной столицы на следующей неделе, тогда же в город придёт оттепель, известил у себя в Telegram-канале синоптик Александр Колесов.

По словам специалиста, температура в Петербурге повысится за счёт прихода обширного циклона с запада, который принесёт с собой тепло.

"Осадки ожидаются в нашем районе с 10 января, и в дальнейшем снег будет идти постоянно, но с перерывами", — поделился главный синоптик города.

На сегодняшний день погоду в Северной столице "держит" антициклон. В скором времени ветер сменит направление на юго-восточное и усилится.

Между тем, минувшая ночь в городе стала самой холодной с начала зимы: столбик термометра опускался до отметки -18 градусов.