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Новости 12:42

Двое петербуржцев пострадали из-за падения на скользких ступеньках

фото ЗакС политика Двое петербуржцев пострадали из-за падения на скользких ступеньках

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства травмирования двух местных жителей, поскользнувшихся на плохо убранных ото льда поверхностях, передаёт 78.ru.

Минувшим вечером, 7 января, 35-летнему петербуржцу потребовалась госпитализация из-за травмы, полученной при падении на ступеньках Витебского вокзала. У горожанина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей височной области.

Также в детскую горбольницу № 2 попал 15-летний юноша, поскользнувшийся на лестнице ТК "Сенной". В результате у него выявили закрытый перелом наружной лодыжки голени без смещения.

Полиция проводит проверку по данным обстоятельствам.


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