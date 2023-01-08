В 2023 году в Петербурге начнут работу четыре новых поликлиники

В течение 2023 года в Невском и Выборгском районах Северной столицы введут в эксплуатацию четыре новых поликлиники, информирует пресс-служба Смольного.

Одно медучреждение для взрослых и одно для детей начнут работу на Союзном проспекте, а также в микрорайоне "Северная Долина".

Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил важность развития социальной инфраструктуры города. Особенно, по его словам, это актуально для новых районов массовой застройки.

"Сегодня в Петербурге амбулаторно-поликлинические учреждения проектируются и строятся практически одновременно с возведением крупных жилых комплексов", - сообщил губернатор.

Кроме того, в текущем году в Северной столице откроют 7 малоформатных объектов здравоохранения. Кабинеты педиатров, терапевтов и врачей общей практики появятся в ЖК Адмиралтейского, Калининского и Красногвардейского районов.

Всего на период до 2026 года Смольный рассчитывает ввести в строй 21 новое медучреждение первичного звена. Обновление затронет также уже открытые поликлиники, в которых проведут ремонты.