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Петербургу предоставят федеральные субсидии на обустройство "умных" спортплощадок

фото ЗакС политика Петербургу предоставят федеральные субсидии на обустройство "умных" спортплощадок

Северной столице предоставят федеральное субсидирование на поддержку городских спортивных организаций, покупку спортинвентаря для школ олимпийского резерва и обустройство "умных" спортплощадок. Документ подписал петербургский глава Александр Беглов.

Указывается, что в нынешнем году финансирование затронет пять организаций, в а 2024-м – четыре. С учётом федсубсидии совокупный объём средств, заложенных в городской казне, в 2023 году составит 29 млн рублей, а в следующем году – 30 млн рублей.

Также в текущем году на средства из федерального бюджета должны закупить оборудование и инвентарь для девяти спортшкол олимпрезерва, а в 2024-м – для четырёх. В нынешнем и следующем году в бюджете города с учётом федсубсидии на эти цели предусмотрено по 74 млн рублей.

Кроме того, федеральному субсидированию подлежит проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", в рамках которого будут выделены день на покупку и обустройство "умных" спортплощадок. В 2023 году на данный вид направления потратят 200 млн рублей, а в 2015-м – 70 млн рублей.


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