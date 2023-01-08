Петербургу предоставят федеральные субсидии на обустройство "умных" спортплощадок

Северной столице предоставят федеральное субсидирование на поддержку городских спортивных организаций, покупку спортинвентаря для школ олимпийского резерва и обустройство "умных" спортплощадок. Документ подписал петербургский глава Александр Беглов.

Указывается, что в нынешнем году финансирование затронет пять организаций, в а 2024-м – четыре. С учётом федсубсидии совокупный объём средств, заложенных в городской казне, в 2023 году составит 29 млн рублей, а в следующем году – 30 млн рублей.

Также в текущем году на средства из федерального бюджета должны закупить оборудование и инвентарь для девяти спортшкол олимпрезерва, а в 2024-м – для четырёх. В нынешнем и следующем году в бюджете города с учётом федсубсидии на эти цели предусмотрено по 74 млн рублей.

Кроме того, федеральному субсидированию подлежит проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", в рамках которого будут выделены день на покупку и обустройство "умных" спортплощадок. В 2023 году на данный вид направления потратят 200 млн рублей, а в 2015-м – 70 млн рублей.