Угрозы "кувалдой Вагнера" не сподвигли курского депутата сложить полномочия после публикации видео из Мексики

Депутат курской областной думы Максим Васильев стал предметом осуждения со стороны секретаря генсовета "Единой России" Анатолия Турчака и губернатора региона Романа Старовойта после публикации видео с новогодним поздравлением из Мексики. На отдых парламентарий поехал со своей супругой Светланой Васильевой — также депутатом облдумы от ЕР.

Курян возмутило видео с отдыхом Васильева вдали от "окопов", тогда как ранее он поддержал СВО. Ролик быстро распространился по местным пабликам в соцсетях. На запись отреагировал губернатор Старовойт, разразившийся критикой в адрес народного избранника, заявив, что "очень зол" на него.

Перед этим Турчак написал в своём Telegram-канале пост, в котором в красочных выражениях дал оценку действиям Васильева и его супруги. Единоросс призвал обоих депутатов покинуть занимаемые места в облдуме по своей воле. В противном случае Васильевых, по мнению Турчака, могли бы сподвигнуть к этому "кувалда Вагнера" или "пинок Старовойта".

В свою очередь, комментируя выпады в свой адрес, Васильев в разговоре с "Подъёмом" заявил, что не готов сложить депутатские полномочия.

"Разумеется, мнение губернатора региона для меня важно. Я уважаю его команду, принимаю критику в свой адрес и осознаю свою ошибку. По вопросу сложения полномочий или иных моментов буду общаться со своими избирателями. Я являюсь депутатом более 20 лет и всегда избирался самовыдвиженцем. Никакая партия меня по спискам не выдвигала, соответственно, и решение будут принимать мои избиратели. При этом мнение Турчака для меня не пустой звук", — заключил Васильев.

Резюмируя, парламентарий сообщил, что записал видео в шутку и не ожидал, что оно получит публичное распространение.