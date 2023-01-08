Президент Эритреи рассматривает возможность визита в Петербург

Президент Эритреи Исайяс Афеворк рассматривает возможность своего визита в Петербург на саммит Россия – Африка, который должен пройти летом текущего года, сообщил в разговоре с РИА Новости посол страны Петрос Цеггай.

По его словам, он попробует убедить Афеворка посетить РФ, однако это задача не из простых.

"На саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург приедет наша делегация. Пока трудно сказать, на каком уровне она будет представлена. Я всё сделаю, чтобы убедить приехать нашего президента, но это нелегко", — поделился Цеггай.

Ситуация в Эритрее остаётся нестабильной ввиду столкновений на границе с Эфиопией. Именно от складывающейся там ситуации будет зависеть визит Афеворка на саммит, заключил Цеггай.

Напомним, впервые саммит и экономический форум Россия – Африка прошли с 22 по 24 октября 2019 года в Сочи. Оператором по обеспечению организации и проведения мероприятий тогда выступил фонд "Росконгресс".