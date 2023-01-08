В воскресенье на вылет из Петербурга задержали или отменили 13 авиарейсов

В воскресенье, 8 января, тринадцать авиарейсов либо были отменены, либо не смогли вовремя улететь из петербургского аэропорта Пулково, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Второй день подряд не может отправиться в Дели рейс SG 4793 авиакомпании "Спайс Джет" на 06:45. Причина: из столицы Дели не вернулся рейс SG 4792. Отмена коснулась также самолёта "Азимута", который ждали из Москвы.

Задержки затронут также лайнеры, летящие в Якутию R3 468 в 16:00 ("Якутия"), в Нижний Новгород FV 6107 ("Россия") в 16:25, во Владивосток U6 571 ("Уральские авиалинии") в 16:25, в Стамбул FV 539 ("Россия" в 16:50, в Хургаду UJ 715 (AlMasria Universal Airlines) в 17:10, в Архангельск FV 6307 ("Россия") в 18:10 и, наконец, задержится борт 5N 9118 Smartavia, который должен улететь в Москву в 19:00.