В Россию из украинского плена вернулись 50 военнослужащих

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными, информирует пресс-служба Министерства обороны РФ в воскресенье, 8 января.

Россиян спецбортами доставят в Москву. Там им предстоит пройти лечение и восстановление в учреждениях, подведомственных Минобороны. Всем военным будет оказать необходимая медицинская и психологическая помощь.

В свою очередь в офисе Генпрокурора Украины подтвердили информацию о состоявшемся обмене. Там сообщили, что из плена также вернулись 50 человек: 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.