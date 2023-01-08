У строящегося ЖК в Новосаратовке возник пожар в бытовках

Вблизи возводящегося жилого комплекса "Город первых" в Новосаратовке во Всеволожском районе Ленобласти горели бытовки, информирует "Фонтанка" в воскресенье, 8 января.

На место оперативно прибыли спасатели. На видеозаписи с места событий можно заметить полыхающие строительные вагончики и чёрный дым.

В управлении МЧС по Петербургу и Ленобласти известили, что пожар распространился на четыре бытовки. Горела обстановка на площади 56 кв. метров. О пострадавших в результате ЧП не сообщается. С огнём боролись 2 единицы техники и 8 спасателей.