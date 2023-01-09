"Ведомости": Путин может посетить Петербург для участия в мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады

Президент Владимир Путин посетит Петербург и Ленинградскую область ради участия в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, сообщили 9 января "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщение о готовящемся визите не прокомментировал.

Политконсультант Валентин Бианки отметил, что во время продолжающейся спецоперации любое появление Путина на публике будет в той или иной степени с ней связано. Комментатор отметил, что упоминания Великой Отечественной войны в контексте привязки к событиям современности характерны для риторики российских деятелей. "Поэтому даже если не будет произнесено слов, то в дальнейшей государственной интерпретации привязка будет совершенно очевидна", — указал он.

Мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда состоятся на следующей неделе, 18 января. В частности, на площади Победы организуют возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, а в Соляном переулке откроют памятник блокадным медикам.

Кроме того, 27 января исполнится 79 лет со дня полного освобождения города от блокады. В честь двух памятных дат в Петербурге запланировано проведение 160 мероприятий, сообщили ранее в Смольном.