ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:59

Три четверти иностранных компаний остались на российском рынке, объявил Володин

фото ЗакС политика Три четверти иностранных компаний остались на российском рынке, объявил Володин

В общей сложности 75,9% иностранных компаний отказались покидать российский рынок в прошедшем году, следует из сообщения в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. Подобное, по его мнению, свидетельствует о том, что оставшиеся "верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат".

Ушедшие из России компании "терпят миллиардные издержки", в то время как в стране растет собственное производство, объявил Володин. Согласно приведенным им цифрам, за прошедшее время на 42% выросло производство одежды в России и на 15% — производство лекарств.

Спикер упомянул принятые в прошлом году в России запреты на выдачу иностранным компаниям лицензий на разработку недр и месторождений нефти и газа, если те не создали российское юрлицо, а также на иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками.

"В первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ. Но многое предстоит ещё сделать", — заявил Володин.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама