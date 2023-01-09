Три четверти иностранных компаний остались на российском рынке, объявил Володин

В общей сложности 75,9% иностранных компаний отказались покидать российский рынок в прошедшем году, следует из сообщения в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. Подобное, по его мнению, свидетельствует о том, что оставшиеся "верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат".

Ушедшие из России компании "терпят миллиардные издержки", в то время как в стране растет собственное производство, объявил Володин. Согласно приведенным им цифрам, за прошедшее время на 42% выросло производство одежды в России и на 15% — производство лекарств.

Спикер упомянул принятые в прошлом году в России запреты на выдачу иностранным компаниям лицензий на разработку недр и месторождений нефти и газа, если те не создали российское юрлицо, а также на иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками.

"В первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ. Но многое предстоит ещё сделать", — заявил Володин.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина