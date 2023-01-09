Фишинговые сайты в России собираются выявлять автоматизированно

В России собираются запустить автоматизированную систему выявления фишинговых сайтов, сообщило 9 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Речь идет о ресурсах, незаконно собирающих персональные данные граждан и сведений об их банковских картах и паролях к счетам при дистанционном обслуживании.

Работа ведется совместными усилиями Генпрокуратуры, Роскомнадзора и Минцифры, сообщили в надзорном ведомстве. К настоящему моменту разработан законопроект, касающийся вопроса блокировки фишинговых сайтов при помощи специализированной информационной системы.

"Функционирующий прототип системы обеспечивает поиск в автоматическом режиме сайтов указанной категории", — отметили в Генпрокуратуре и добавили, что благодаря работе ведомства совместно с иными структурами получилось заблокировать более пяти тысяч фишинговых сайтов.

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