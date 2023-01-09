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Новости 11:11

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении эмигрировавшего актера Артура Смольянинова,  о чем сообщает пресс-служба ведомства. Какую именно статью хотят вменить актеру, пока не уточняется.

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", - гласит сообщение.

Ранее 39-летний деятель культуры в интервью медиапроекту "Новая газета. Европа" рассуждал о своем потенциальном участии в российско-украинском конфликте. По словам Смольянинова, он был бы готов оказаться только на стороне Украины. Нынешнюю внешнюю политику РФ он не поддерживает, в связи с чем покинул страну осенью, после объявления частичной мобилизации.


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