Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Президент Владимир Путин внес 9 января на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона о денонсации Россией соглашения об уголовной ответственности за коррупцию. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что ранее комитет министров Совета Европы постановил прекратить полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Исключением являются случаи проведения ГРЕКО мониторинга выполнения Россией своих обязательств, но при этом страна не может участвовать в обсуждении и принятии докладов и лишается права голоса.

Подобные условия неприемлемы для России, говорится в пояснительной записке. Из-за этого, а также для недопущения дискриминации страны со стороны ГРЕКО в документе "предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО".