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Новости 11:54

Минобороны проверит "антипатриотическое" поведение актеров театра Балтийского флота

фото ЗакС политика Минобороны проверит "антипатриотическое" поведение актеров театра Балтийского флота

Жалобы на поведение сотрудников Драматического театра Балтийского флота побудили Минобороны, которому подчиняется учреждение в Кронштадте, начать проверку. Об этом пишут "Невские новости".

Среди прочего авторы жалоб указывали на нежелание труппы и технического персонала ехать с гастролями в зону спецоперации и на их политические высказывания. Кроме того, артисты якобы не желали быть задействованными в так называемых патриотических постановках.

В результате проверки, которую выполнит Главное военно-политическое управление министерства, театр с почти столетней историей могут расформировать.


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