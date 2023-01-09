Минобороны проверит "антипатриотическое" поведение актеров театра Балтийского флота

Жалобы на поведение сотрудников Драматического театра Балтийского флота побудили Минобороны, которому подчиняется учреждение в Кронштадте, начать проверку. Об этом пишут "Невские новости".

Среди прочего авторы жалоб указывали на нежелание труппы и технического персонала ехать с гастролями в зону спецоперации и на их политические высказывания. Кроме того, артисты якобы не желали быть задействованными в так называемых патриотических постановках.

В результате проверки, которую выполнит Главное военно-политическое управление министерства, театр с почти столетней историей могут расформировать.