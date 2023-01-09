Фонд имущества выставил на торги дворец "Бельведер" в Петергофе

Фонд имущества Петербурга назначил на 1 марта проведение торгов о праве аренды дворца "Бельведер" в Луговом парке Петергофа, обратил 9 января внимание "Деловой Петербург".

Дворец предполагается отдать в аренду сроком на 10 лет, начальная цена лота составляет немногим более 1,8 миллиона рублей. Речь идет о стоимости годовой аренды здания. Таким образом, всего за время сдачи дворца планируется выручить свыше 18 миллионов рублей.

Сам дворец числится памятником федерального значения. Он был построен архитектором Андреем Штакеншнейдером в середине XIX века по распоряжению императора Николая I. Здание пострадало во время Великой Отечественной войны, позже было восстановлено. Сейчас оно отключено от электричества, внутри проведена несогласованная перепланировка, отмечает издание. Оценщик определил состояние дворца как "ограниченно работоспособное" и "условно-удовлетворительное".

Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга