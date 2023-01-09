За новогодние каникулы муниципалы Петербурга разместили шесть закупок

Шесть конкурсов на выполнение работ и оказание услуг объявили муниципальные администрации Петербурга за время новогодних праздников. Пять из них - в субботу, 31 декабря, следует из сайта госзакупок.

Местные власти поселка Комарово в последний день 2022 года объявили два конкурса на изготовление печатной продукции. Стартовые цены - 479 тысяч и 82,5 тысяч рублей. Заявки завершат принимать в первый рабочий день, 9 января. Потенциальные участники аукционов должны были успеть подготовить необходимую документацию и заявиться за время выходных.

В 2016 году на подобные "новогодние" конкурсы жаловалась коммерческая компания "Спецстрой". Однако ФАС не увидела в них ограничения конкуренции. Закупки перед январскими каникулами муниципалитеты Петербурга объявляют ежегодно.

Муниципальная администрация МО "Купчино" будет принимать заявки от желающих стать издателем газеты "Вестник Купчино" до пятницы, 13 января. Начальная цена - 1,2 млн рублей.

Помимо этого, 31 декабря в МО "Купчино" объявили еще один конкурс. 3,2 млн рублей муниципальная администрация готова отдать компании, которая с февраля по апрель будет отвечать за уборку местных зеленые зоны. Заявки будут принимать до 16 января.

В МО "Морской" обращения от потенциальных поставщиков аналогичных услуг будут принимать на день дольше - до 17 января. Там ищут компанию, которая будет заниматься уборкой зеленых зон с начала февраля по конец декабря. Стартовая цена - 5,3 млн рублей.

Единственный муниципалитет, объявивший конкурс во время январских выходных, - МО "Екатерингофский". Местные власти разместили информацию о закупке 3 января. Администрация "Екатерингофского" ищет разработчика проектно-сметной документации для благоустройства территорий округа. Из бюджета на это выделили 5,8 млн рублей. Заявки будут принимать до 19 января.