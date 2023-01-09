За новогодние праздники МЧС Петербурга совершила 1225 выездов

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок на пресс-конференции ТАСС 9 января сообщил, что за период новогодних праздников пожарно-спасательные подразделения совершили 1225 выездов на происшествия. Речь идет о периоде с 31 декабря по 9 января, уточнил Титенок.

По его словам, в эти дни зарегистрировали 221 пожар. В них погибли 7 человек, еще 16 получили травмы, рассказал замначальника МЧС по Петербургу.

- Пожарными и спасателями спасено 44 человека, 189 человек - на пожарах выведено, эвакуировано из зоны опасного фактора пожара, - заявил Титенок.

Он уточнил, что чаще всего пожары происходили на мусорных площадках. Только 59 пожаров произошло в жилом секторе, добавил Титенок.

София Саттарова / Фото: Unsplash