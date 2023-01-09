Красноярского депутата будут судить по протоколу о дискредитации армии

На депутата Красноярского горсовета Константина Сенченко составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), о чем он сообщил в своем аккаунте в социальной сети. По словам Сенченко, на него написал жалобу в Генпрокуратуру депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин.

Более того, поведение регионального законотворца анализировала комиссия Красноярского горсовета по этике. Члены комиссии пришли к выводу, что Сенченко нарушил правила депутатской этики. Они же и передали депутату позицию прокуратуры, усмотревшей состав правонарушения в некоторых его публикациях.

Как сообщает региональное издание NGS24.RU, на судебное заседание Сенченко идти не собирается.