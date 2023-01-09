В наркологическую больницу за новогодние праздники поступило около 170 человек

Заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова сообщила, что за новогодние праздники в Петербурге с алкогольной и наркотической зависимостью в медучреждение поступило около 170 человек. Об этом она заявила на пресс-конференции ТАСС 9 января.

Основной поток пациентов начался с 3-4 января, рассказала Куркова. По ее словам, с этих чисел стало поступать по 20-30 человек в день.

- С этого же времени мы начали видеть психозы алкогольные, как в народе говорят "белая горячка", по 4-5 человек в день поступало с этой патологией, - сказала Куркова.

Она добавила, что в праздники выявили 22 новых больных алкоголизмом. По словам заместителя главврача, в целом сложилась аналогичная ситуация с прошлым годом.

На 20% снизилось количество направляемых на медосвидетельствование людей, сообщила Куркова. Она уточнила, что к наркологам доставили 110 водителей автомобилей. Из них 9 человек были пьяными, сказала Куркова. По ее словам, 66 человек направили на освидетельствование с подозрением на наркотическое опьянение - по ним результаты пока не известны.

София Саттарова / Фото: Unsplash