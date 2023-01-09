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Новости 14:59

Суд в Москве отказался заочно арестовать Верзилова*

фото ЗакС политика Суд в Москве отказался заочно арестовать Верзилова*

Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать активиста Петра Верзилова* по уголовному делу о двойном гражданстве (ст. 330.2 УК РФ), сообщила 9 января "Медиазона"**, издателем которой тот является. О заключении акциониста под стражу в конце декабря ходатайствовал Следственный комитет.

Судья Наталья Дударь объяснила свой отказ тем, что вменяемая Верзилову* статья описывает преступление небольшой степени тяжести.

О требовании СК заочно арестовать активиста рассказал в своем Telegram-канале 29 декабря юрист Павел Чиков, приложив к посту копии ходатайства. Из их текста следовало, что следствие, отталкиваясь от данных полиции, полагает в качестве местонахождения Верзилова* Италию и Ватикан. "УВД Северного административного округа Москвы, видимо, сделало соответствующий вывод из-за фотографий с аудиенции Верзилова* и жён бойцов украинских военнослужащих в мае этого года", — предположил Чиков. Снимки датируются маем 2022 года

Уголовное дело против активиста было возбуждено летом 2020 года. В качестве причины силовики назвали то, что он якобы не сообщил об имеющемся канадском гражданстве.

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов


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