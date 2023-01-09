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Новости 15:17

Генпрокуратура требует заблокировать свыше трех тысяч сайтов по продаже фальшивых документов

фото ЗакС политика Генпрокуратура требует заблокировать свыше трех тысяч сайтов по продаже фальшивых документов

Прокуроры с начала прошлого года выявили более 3,1 тысячи страниц в интернете, на которых содержится информация о продаже поддельных документов. Все они должны быть заблокированы Роскомнадзором, о чем было направлено 153 требования, сообщается на сайте силового ведомства.

Речь, в частности, идет о торговле фальшивыми медицинскими справками, трудовыми книжками, образовательными документами, служебными удостоверениями.

Генпрокуратура напоминает, что 30 декабря был уточнен новый порядок ограничения доступа к страницам с подобной информацией: он позволяет "эффективно в максимально короткие сроки блокировать интернет-ресурсы и не загружать судебную систему".


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