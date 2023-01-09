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Новости 15:57

За время каникул в Петербурге резко упала заболеваемость ОРВИ

фото ЗакС политика За время каникул в Петербурге резко упала заболеваемость ОРВИ

В течение новогодних праздников заболеваемость ОРВИ среди петербуржцев упала на 75%, констатировала по их завершении начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева на пресс-конференции в ТАСС.

К концу праздников показатель составил 34,6 диагнозов на 10 тысяч населения. Таким образом, зафиксированное значение оказалось на 43% ниже уровня эпидпорога.

Также, по данным Катаевой, заболеваемость гриппом после Нового года упала на 54%, а коронавирусом - на 47%. Падение показателя наблюдается во всех возрастных категориях.


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