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Новости 16:21

Падение самолета в НАО обернулось человеческими жертвами

фото ЗакС политика Падение самолета в НАО обернулось человеческими жертвами

На территории Ненецкого автономного округа разбился самолет Ан-2, передает ТАСС. По предварительным данным от спасательных служб, авария случилась из-за обледенения.

На борту находилось десять пассажиров и два члена экипажа. В МЧС сообщают о как минимум двоих погибших.

Инцидент имел место в десяти километрах от поселка Каратайка. Воздушное судно летело в Нариман.

UPD 17:25 Следователи возбудили дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).


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