В 2022 году в России насчитали 30 новых уголовных дел против журналистов и блогеров

Центр защиты прав СМИ* подвел итоги прошедшего года и представил собственную статистику преследований журналистов. Всего за двенадцать месяцев авторы исследования насчитали 30 новых уголовных дел в отношении российских журналистов и блогеров, которые работают с общественно важными темами. Из них половину дел возбудили по статье 207.3 УК (распространение фейков о Вооруженных силах). Среди наиболее известных фигурантов таких дел - Илья Красильщик и Дмитрий Колезев**. Согласно отчету Центра защиты прав СМИ*, по меньшей мере 11 журналистов и блогеров находятся в розыске.

В рамках различных дел как минимум 37 журналистов и блогеров подверглись обыскам. Кроме того, обыски проводились в редакциях региональных изданий "Листок" (республика Алтай) и "Псковская губерния".

Наконец, авторы исследования пишут о 177 случаях задержаний журналистов и блогеров, в том числе при исполнении ими профессиональных обязанностей. Больше всего задержаний было в феврале и марте, в разгар пацифистских акций, лидируют по их числу обе российские столицы.

*Минюст внес Центр защиты прав СМИ в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Колезева в единый реестр иноагентов