"Новогодний" пассажиропоток в Пулково в 2022 году показал рост

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков представил статистическую информацию о пассажиропотоке в аэропорту Пулково, сравнив новогодние каникулы двух прошедших лет.

За прошедшие двенадцать месяцев популярность транспортного узла выросла: по итогам только что завершившихся праздников аэропортом воспользовалось 578 тысяч пассажиров. Это на 7% больше, чем год назад. В этом году анализировались данные с 30 декабря по 8 января включительно.

"Пик по пассажиропотоку пришелся на 8 января – аэропорт на прилет и вылет обслужил свыше 65 тысяч пассажиров", - уточнил в своем Telegram-канале профильный чиновник.

Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург и Уфа, а зарубежными - Стамбул, Минск, Дубай, Анталья, Ташкент и Ереван.