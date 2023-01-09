Беглов заявил о планах и впредь устраивать отдых детям из Мариуполя

Губернатор Александр Беглов в своем выступлении по "Радио России" 9 января коснулся вопроса отдыха детей из семей участников СВО, а также школьников из Мариуполя. В частности, для них были организованы бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а для юных гостей провели экскурсию по Петербургу.

"В эти праздничные дни город уделил особое внимание семьям военнослужащих — участников специальной военной операции, — объявил Беглов. — Их дочери и сыновья были самыми желанными гостями на новогодних представлениях, праздничных утренниках, спектаклях, на лучших ледовых шоу".

Среди прочего, по сообщению губернатора, детям военнослужащих организовали бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, включая загородный центр "Зеркальный".

"В другой популярный лагерь "Молодежный" мы пригласили на новогоднюю смену 119 школьников из Мариуполя", — продолжил рассказ Беглов. По его словам, с детьми работали лучшие педагоги, им показали Кронштадт и Исаакиевский собор, а также световое шоу на "Газпром Арене" и цирковое представление братьев Запашных.

"Вместе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским мы вручили им школьные рюкзаки, новогодние подарки, сувениры и книги о Северной столице", — добавил Беглов и сообщил о планах "и дальше принимать у нас на каникулах ребят из города-побратима".