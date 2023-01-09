После ухода австрийского собственника лесозавод под Петербургом продолжит работу

Смена собственника лесоперерабатывающего завода "ММ-Ефимовский" в Ленобласти не помешает ему продолжить работу, о чем сообщила глава регионального комитета по труду и занятости Алла Астратова. Более того, со слов чиновницы, в ближайшее время ему не грозят сокращения.

"Лесопромышленное предприятие "ММ-Ефимовский" в Бокситогорском районе сообщило, что планирует набор новых сотрудников", - приводит ее реплику пресс-служба областного правительства.

"ММ-Ефимовский" продолжает заключать с контрагентами новые договоры на заготовку древесины.

До последнего времени заводом владела австрийская компания Mayr-Melnhof Holz Gmbh, в связи с событиями на Украине решившая уйти с российского рынка. Предприятие начало работу четырнадцать лет назад и впоследствии получило статус системообразующего для региона.