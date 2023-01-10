В Петербурге появится новая заповедная территория – заказник "Левашовский"

Члены петербургского правительства приняли решение учредить новую заповедную зону в городе — заказник "Левашовский", информирует пресс-служба Смольного.

Заказник площадью 2 704 гектаров находится на территории Курортного и Выборгского районов. Указывается, что он будет "самой большой особо охраняемой природной" зоной в Северной столице.

По состоянию на сегодняшний день в городе насчитывается 16 подобных территорий совокупной площадью более 6,5 тысяч га.

В новом заказнике растут краснокнижные травы и обитают редкие виды животных.

В заказнике установят режим особой охраны. В нём будет запрещено любое строительство, разведение огня, вырубка и пагубное отношение к животным и растениям.