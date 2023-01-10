РБК: Генерал Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ

Генерала-полковника Александра Лапина назначили на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, уведомили РБК осведомлённые источники.

Некоторое время назад о новом посте Лапина написало издание URA.ru.

Вплоть до конца октября 2022 года генерал руководил группировкой российских войск "Центр" в военной операции, проводимой на территории Украины. Группировка участвовала в боях за Лисичанск.

Отметим, в 2017 году Лапин был руководителем штаба группировки российских войск в Сирии, тогда же стал командиром Центрального военного округа РФ. В июле 2022 года Владимир Путин присвоил генералу звание Героя России.