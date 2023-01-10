Молодёжный парламент Петербурга предложил сделать бесплатным для ветеранов проезд в транспорте 18 января

Работающий при петербургском Заксобрании молодёжный парламент выступил с инициативой сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для ветеранов в День прорыва блокады Ленинграда — 18 января. Коррективы предлагается закрепить в Социальном кодексе города.

В случае, если идея юных парламентариев получит одобрение, в обозначенный день право безвозмездных поездок получат ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

"При должной проработке вопроса у идеи есть все шансы стать законодательной инициативой, быть рассмотренной и принятой поправкой в кодекс так, чтобы она заработала начиная со следующего года", - высказался по случаю спикер ЗакСа Александр Бельский.

Напомним, что молодёжный парламент начал свою работу в сентябре прошлого года.