В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют усиливать ограничения по гриппу

В России не планируется усиление ограничительных мер в связи с заболеваемостью гриппом, заявила 10 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, к настоящему моменту выполнены все подготовленные ранее меры и новых пока ждать не следует.

"Уже все, что планировалось перед началом эпидемии гриппа, оно все рекомендовано, все введено в действие, поэтому больше уже расширять их на данный момент не планируется", — приводит слова Пшеничной ТАСС.

Специалист отметила, что гражданам в отсутствие вакцинации рекомендуется носить защитные маски в общественных местах, в частности, в магазинах и общественном транспорте. Также она указала на рекомендацию переводить школьные классы на дистанционное обучение в случае, если болеет пятая часть учеников, и напомнила о масочном режиме в медучреждениях.

Во вторник петербургский комитет по образованию сообщил об отсутствии в школах и детсадах города закрытых по болезни классов и групп. В то же время в первую учебную неделю болеют свыше 23 тысяч школьников и более 19 тысяч воспитанников детских садов.