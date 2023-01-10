Прокуратура Петербурга заинтересовалась найденным при авариных работах черепе с дыркой

Петербургская прокуратура приступила к доследственной проверке по факту обнаружения черепа при проведении аварийных земляных работ в Адмиралтейского района, информирует пресс-служба ведомства.

Костные останки передали специалистам для проведения судебно-медицинского исследования.

Череп с отверстием, похожим на пулевое, обнаружили рабочие, проводившие ремонт прорвавшейся трубы во дворе дома по Средней Подъяческой улице.

Собственную проверку также начали в управлении Следственного комитета по Петербургу.