Глава ОСК стал новым и. о. руководителя Выборгского судостроительного завода

У Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) появился новый исполняющий обязанности руководителя — им стал глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Соответствующая информация появилась на портале раскрытия корпоративной информации предприятия.

Указывается, что в должность Рахманов вступает с сегодняшнего дня.

"Избрать с 10 января 2023 года временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО "ВСЗ" Рахманова Алексея Львовича сроком до момента принятия решения советом директоров ПАО "ВСЗ" об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора)", — сообщается в справке ОСК.

Предыдущий гендиректор завода Александр Соловьёв лишается занимаемого поста также с 10 января.