Доходы и расходы бюджета в 2022 году оказались выше запланированных, заявил Силуанов

Глава Министерства финансов Антон Силуанов сообщил на заседании правительства 10 января о том, что доходы и расходы федерального бюджета оказались в 2022 году выше запланированных. В целом же дефицит бюджета составил 3,3 триллиона рублей, следует из его слов.

"Основной задачей бюджетной политики в прошлом году была концентрация финансовых ресурсов на оказании поддержки людей, предпринимателей, выполнении всех социальных обязательств", — заявил министр. По его словам, для этих целей применялись "как источники доходов, так и ресурсы, которые мы привлекали с финансового рынка".

Доходы бюджета в прошлом году составили почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона превышает запланированное значение. Это произошло, в том числе, за счет поступлений от продажи нефти и газа и от роста налога на добавленную стоимость "в результате увеличения спроса в определённые периоды прошлого года".

Также правительство в прошедшем году увеличило объем привлечения средств финансового рынка, что спровоцировало рост бюджетного дефицита до 3,3 триллиона рублей, что соответствовало 2,3 % ВВП. В то же время за вычетом средств, предоставленных государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, дефицит составил 1,8 % ВВП, заявил Силуанов.

Расходы бюджета в прошлом году были увеличены на шесть триллионов рублей против ожидаемого. "Эти деньги были направлены в первую очередь на поддержку людей", — указал министр.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"