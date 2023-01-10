Трамвайный узел на Заневском проспекте отремонтируют до конца января

Ремонт трамвайных путей на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов подходит к концу, известили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На данный момент специалисты проводят работы на трамвайном узле по направлению к Таллинской улице и на участке Заневского проспекта от улицы Стахановцев до моста Александра Невского. На этом участке ремонт обещают завершить в конце января.

В КРТИ напомнили также, что в прошлом году были полностью заменены пути на Заневском проспекте на участке от улицы Стахановцев до Заневской площади.

Нынешний цикл работ стартовал в ноябре прошлого года.